Mais de 6 mil pessoas curtem Festival Chico Gil de Lambadão na Expoagro Com público de mais de seis mil pessoas, o Festival Chico Gil de Lambadão Cuiabano foi o grande destaque cultural da noite desta terça... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h38 ) twitter

Com público de mais de seis mil pessoas, o Festival Chico Gil de Lambadão Cuiabano foi o grande destaque cultural da noite desta terça-feira (15), durante a programação da 57ª Expoagro, realizada no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. O evento, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, consolidou-se como uma vitrine vibrante da cultura local, unindo música, dança e tradição em um espetáculo que se estendeu até as 2h da manhã.

