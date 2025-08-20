Mais de 60% das vagas no Sine de Cuiabá são para trabalhadores sem experiência O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza 395 vagas de emprego nesta quarta-feira (20), das quais 242, o que corresponde a 61% do total...

O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza 395 vagas de emprego nesta quarta-feira (20), das quais 242, o que corresponde a 61% do total, são destinadas a pessoas sem experiência. Também estão abertas três vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD): uma para atendente de lojas, com salário de R$ 1.600,00 mais benefícios, e duas para auxiliar de limpeza, com remuneração de R$ 1.518,00.

