Mais de 70% das máquinas estão paradas por falta de manutenção Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, aponta dificuldades na infraestrutura de Várzea Grande e anuncia medidas emergenciais A infraestrutura... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, aponta dificuldades na infraestrutura de Várzea Grande e anuncia medidas emergenciais A infraestrutura de Várzea Grande enfrenta um cenário crítico, de acordo com o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Luiz Pereira. O gestor revelou que a maior parte do maquinário da prefeitura municipal está fora de operação devido à falta de manutenção, com equipamentos comprometidos.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Janeiro Branco: um alerta para a saúde mental em Mato Grosso

Comissão aprova proposta para agilizar repasse de recursos federais em caso de calamidade pública

Articulação garante R$ 120 milhões para reforma e construção de creches