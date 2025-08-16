Mais de 70 mulheres participam de palestra sobre liderança e inteligência emocional Mais de 70 mulheres participaram, nesta sexta-feira (15), de uma palestra gratuita sobre liderança e inteligência emocional, promovida...

Mais de 70 mulheres participaram, nesta sexta-feira (15), de uma palestra gratuita sobre liderança e inteligência emocional, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher. O evento, além de capacitar as participantes, arrecadou sabonetes e pastas de dente, que serão destinados a ações sociais nos bairros. A especialista em treinamentos empresariais Cirene Policeno conduziu o encontro com o tema “Resiliência & Bem-Estar”. Durante a apresentação, ela destacou a importância da comunicação assertiva, dos relacionamentos saudáveis, do controle emocional, da gestão do tempo e do equilíbrio das emoções.

