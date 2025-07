Mais de 95% dos inscritos no curso superior de Tecnologia em Agrocomputação são luverdenses Honrando o seu compromisso em oferecer maiores oportunidades para a população luverdense, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em parceria...

Honrando o seu compromisso em oferecer maiores oportunidades para a população luverdense, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), disponibilizou 50 vagas para o curso superior gratuito de Tecnologia em Agrocomputação. O processo seletivo registrou um total de 122 inscrições, das quais 118 são de candidatos de Lucas do Rio Verde, representando mais de 95% do total.

