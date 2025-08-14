Mais de mil alunos da rede municipal participam da 2ª fase da V Olimpíada de Matemática Nesta quinta-feira (14), cerca de 1.070 alunos da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde realizaram a avaliação da segunda...

Nesta quinta-feira (14), cerca de 1.070 alunos da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde realizaram a avaliação da segunda fase da V Olimpíada Municipal de Matemática. Com o propósito de estimular a aprendizagem e medir a proficiência dos estudantes na disciplina, a iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Sinop.

