Mais de mil buracos são tapados em dois dias de operação no bairro Tijucal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, executou em apenas dois dias uma grande operação de tapa-buracos no bairro Tijucal, zona sul da capital. Ao todo, mais de mil buracos foram tratados entre os dias 30 e 31 de maio, com aplicação de aproximadamente 300 toneladas de lama asfáltica (CBUq) em mais de 50 ruas dos quatro setores do bairro.

