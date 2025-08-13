Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.8), às 9h, o 87º sorteio do Programa Nota MT. Serão distribuídos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.8), às 9h, o 87º sorteio do Programa Nota MT. Serão distribuídos 1.010 prêmios para os consumidores cadastrados no programa, que solicitaram a inclusão do CPF na nota durante o mês de julho.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os prêmios e como participar!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.