Mais e 27 mil passageiros utilizaram o transporte coletivo grátis no feriado

No feriado do dia 1º de Maio, 27.722 passageiros usufruíram do transporte coletivo de graça em Cuiabá. Os dados contabilizados superaram em 11,62% o fluxo em comparação ao feriado do Dia do Trabalhador em 2024, que também teve a gratuidade nas catracas. O resultado do primeiro dia de Tarifa Zero servirá para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) nortear o número de ônibus para atender o fluxo de pessoas em outras datas.

