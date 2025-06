Mais lazer: Prefeitura entrega nova praça no bairro Rio Verde Com amplo espaço físico, de convivência e lazer para os moradores, a Prefeitura de lucas do Rio Verde entregou, nesta sexta-feira (...

Com amplo espaço físico, de convivência e lazer para os moradores, a Prefeitura de lucas do Rio Verde entregou, nesta sexta-feira (13), a nova praça do bairro Rio Verde. O cerimonial foi marcado por grande emoção com a entrega do novo espaço, que recebeu o nome de Demetrio Cezar Teixeira, homenagem ao radialista, comunicador e ex-vereador, falecido em 2021, vítima de Covid-19.

Para mais detalhes sobre essa importante entrega e as homenagens realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

