Mais uma captação ganha monitoramento em tempo real em Várzea Grande A implementação desses equipamentos é parte do plano estratégico da atual gestão para evitar interrupções no abastecimento causadas... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 26/02/2025 - 22h06 )

A implementação desses equipamentos é parte do plano estratégico da atual gestão para evitar interrupções no abastecimento causadas por sabotagens e depredações. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), em parceria com a secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, segue ampliando a segurança das estruturas de captação e tratamento de água do Município. Ontem (25), a Captação da ETA Barra do Pari recebeu um sistema de monitoramento por câmera, garantindo vigilância em tempo real e reforço na proteção contra furtos e atos de vandalismo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a segurança do abastecimento de água em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

