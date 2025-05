Maisa Silva celebra chegada dos 23 anos com festinha entre amigos: ‘i´m 23 ‘ A atriz Maisa, aniversariante desta quinta-feira (22), deu o pontapé inicial das comemorações de seus 23 anos. No ar como a vilã Bia... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h57 ) twitter

Maisa comemora seus 23 anos — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

A atriz Maisa, aniversariante desta quinta-feira (22), deu o pontapé inicial das comemorações de seus 23 anos. No ar como a vilã Bia na novela das seis, Garota do Momento, ela curtiu a noitada com um grupo de amigos.

Para mais detalhes sobre a festa e as comemorações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

