Maisa Silva exibe cliques do casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel: ‘Felicidade’ Maisa Silva, de 23 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), fotos do casamento de Giovanna Lancellotti, de 32...

Maisa Silva, de 23 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), fotos do casamento de Giovanna Lancellotti, de 32 anos, e Gabriel David, 27, que aconteceu no último fim de semana. “E minha Babete se casou com o amor da vida dela! @gilancellotti e @gabrieldavid, toda felicidade do mundo pra vocês! #GGwedding já deixou saudades!”, escreveu a atriz, fazendo referência à personagem de Giovanna no filme Tudo por um Pop Star, do qual também participou.

Leia Mais em Momento MT: