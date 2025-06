Maluf defende investimentos e integração na abertura do 1º Fórum de Saúde Digital do Estado Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Encontro é realizado pela COPSPAS do TCE-MT. Clique aqui para ampliar O vice-presidente do Tribunal...

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, defendeu a ampliação dos investimentos e a integração de políticas de saúde digital durante a abertura do 1º Fórum de Saúde Digital do Estado, nesta segunda-feira (30), em Cuiabá. O encontro, promovido pela Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (COPSPAS), reúne autoridades, especialistas e gestores de todo o país para debater o uso da tecnologia como ferramenta de acesso, gestão e eficiência no setor.

Para mais detalhes sobre as propostas e discussões do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: