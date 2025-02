Maluf lança Radar Previdência para simplificar e aprimorar gestão previdenciária em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (Copspas) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, nesta terça-feira (18), o painel “Previdência Social”, um novo módulo do sistema Radar de Controle Público. A ferramenta tem como objetivo simplificar e aprimorar a gestão previdenciária do estado, oferecendo mais transparência e suporte às tomadas de decisão.

