Manchester City goleia Juventus e avança com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes

O Manchester City demonstrou sua força e dominância ao golear a Juventus por 5 a 2 nesta quinta-feira (26), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O confronto, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, garantiu aos ingleses a liderança isolada do Grupo G, com um desempenho impecável de 100% de aproveitamento.

