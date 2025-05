Mandados são cumpridos em operação após representação do MPMT e Defaz Representação formulada pela 14ª Promotoria Criminal de Cuiabá – Administração Pública e Ordem Tributária, em conjunto com a Delegacia... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

Representação formulada pela 14ª Promotoria Criminal de Cuiabá – Administração Pública e Ordem Tributária, em conjunto com a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), resultou na Operação “Rent-A-Business” deflagrada nesta quarta-feira (7), para cumprimento de treze mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas investigadas por envolvimento em Crimes Contra a Ordem Tributária. Após a representação, as ordens judiciais foram expedidas pelo (Nipo). As investigações foram conduzidas pela Defaz e pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT).Segundo o apurado, o grupo investigado movimentou, por meio de empresas fictícias, montantes superiores a R$ 7,6 bilhões em notas fiscais eletrônicas, com recolhimento efetivo de tributos em patamar extremamente inferior, evidenciando simulação de operações comerciais com a finalidade de ocultação da origem das mercadorias e evasão fiscal, configurando, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária, associação criminosa e falsidade documental. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Criação de rota turística Belém-Bragança vai à sanção

