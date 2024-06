Manifestantes se unem contra PL do Aborto no Rio e em São Paulo Centenas de manifestantes se reuniram na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (23) para pedir...

Momento MT|Do R7 23/06/2024 - 18h44 (Atualizado em 23/06/2024 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share