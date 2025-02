Mantenham a esperança!”, externa prefeito a empresários locais O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, prestigiou a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h06 ) twitter

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, prestigiou a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) para o biênio 2025/2026, a ser presidida pela empresária Denise Freitas, na noite desta quarta-feira (12), no teatro do SESC. Na ocasião, ele promoveu um discurso relatando a realidade em que pegou a administração municipal, ratificou o compromisso de parceria com a entidade e a classe empresarial e fez um chamado para que todos mantenham a fé em Rondonópolis. “Mantenham a esperança, mantenham a confiança! Rondonópolis vai florir!”, garantiu.

Para mais detalhes sobre as promessas e compromissos do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

