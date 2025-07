Manter cadastro atualizado no Sine aumenta chances de conseguir emprego Órgão oferece 467 oportunidades nesta semana; Dados atualizados são essenciais êxito nas contratações O Sine de Várzea Grande está... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 01h57 ) twitter

Órgão oferece 467 oportunidades nesta semana; Dados atualizados são essenciais êxito nas contratações O Sine de Várzea Grande está com 467 vagas de emprego abertas nesta semana, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. O mês de julho vai sendo marcada pelo recorde de vagas de empregos formais, aqueles com carteira assinada, no Município.

