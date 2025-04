Manual de Boas Práticas para Governos em Redes Sociais é lançado no 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação Secretários de Estado de Comunicação de todo o país lançaram, nesta quinta-feira (3.4), uma cartilha de boas práticas em redes sociais... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h06 ) twitter

Secretários de Estado de Comunicação de todo o país lançaram, nesta quinta-feira (3.4), uma cartilha de boas práticas em redes sociais para governos, durante o 7º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, que está ocorrendo em Fortaleza, no Ceará. A equipe de Comunicação do Governo de Mato Grosso participa do evento e no período da tarde desta quinta-feira apresentará um case de sucesso da Secretaria de Comunicação de Mato Grosso (Secom-MT). A cartilha, elaborada por especialistas da área, traz orientações para planejamento estratégico, diversidade e representatividade na hora de comunicar, monitoramento e gestão de crise, ética, transparência, métricas e dados.

