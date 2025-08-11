Manutenção de boca de lobo garante mais segurança e preservação das vias públicas no bairro Jardim Vista Alegre A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, está realizando, com equipe própria, a limpeza e recuperação... Momento MT|Do R7 11/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h58 ) twitter

Momento MT

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, está realizando, com equipe própria, a limpeza e recuperação de diversas bocas de lobo no bairro Jardim Vista Alegre. O trabalho foi iniciado na última quinta-feira (7) e deve ser concluído até o final desta semana, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem e prevenir alagamentos.

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

