Mapa apreende mais de 1,6 mil litros de bebidas irregulares em destilaria no Paraná

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu, nesta segunda-feira (25), mais de 1,6 mil litros de bebidas alcoólicas produzidas de forma irregular em uma destilaria localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação contou com apoio da Polícia Civil, do Procon/PR e da Receita Estadual.

