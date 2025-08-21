Mapa apura mortes de animais e suspende vacinas e ração O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) abriu investigações sobre duas ocorrências distintas que afetam o setor pecuário. No...

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) abriu investigações sobre duas ocorrências distintas que afetam o setor pecuário. No Piauí, mais de uma centena de bovinos, caprinos e ovinos morreram após aplicação de vacina contra clostridiose. Já em quatro estados, 245 cavalos tiveram óbito relacionado a consumo de rações contaminadas.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: