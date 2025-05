Mapa climático da Embrapa redefine cultivo da batata no Brasil

Momento MT |Do R7

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta terça-feira (27.05) novas portarias que atualizam o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a batata no Brasil, ferramenta que orienta o produtor sobre os períodos e locais com menor risco climático para o cultivo. Desenvolvido pela Embrapa com dados integrados e metodologias unificadas, o novo zoneamento cobre todo o território nacional e oferece projeções detalhadas por município.

