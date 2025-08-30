Mapa participa de operação contra sementes irregulares no Rio Grande do Sul Entre os dias 26 e 29 de agosto, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) integrou a Operação Semente Segura II, realizada no...

Entre os dias 26 e 29 de agosto, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) integrou a Operação Semente Segura II, realizada no Rio Grande do Sul em parceria com a Polícia Civil e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do estado (Seapi). A ação teve como foco a fiscalização de sementes e insumos agrícolas comercializados de forma irregular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação!

Leia Mais em Momento MT: