Mapa participa de operação contra sementes irregulares no Rio Grande do Sul
Entre os dias 26 e 29 de agosto, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) integrou a Operação Semente Segura II, realizada no Rio Grande do Sul em parceria com a Polícia Civil e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do estado (Seapi). A ação teve como foco a fiscalização de sementes e insumos agrícolas comercializados de forma irregular.
