Mapa promove capacitação para gestores públicos que atuam em agricultura sustentável e segurança alimentar

Momento MT|Do R7

A ‘Capacitação em Finanças Climáticas e Soluções Baseadas na Natureza’ reuniu 40 representantes de Ministérios e Agências Governamentais na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), na última terça-feira (19). O encontro visou capacitar os participantes a compreenderem os conceitos fundamentais de finanças climáticas e Soluções Baseadas na Natureza (NBS).

