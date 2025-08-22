Maranhão e Manaus comemoram o Dia do Folclore no Salão do Turismo O Salão do Turismo, realizado no Distrito do Anhembi, em São Paulo, celebrou nesta quinta-feira (22.08) o Dia do Folclore com a participação...

O Salão do Turismo, realizado no Distrito do Anhembi, em São Paulo, celebrou nesta quinta-feira (22.08) o Dia do Folclore com a participação de dois estados que são referência na valorização da cultura popular brasileira: Amazonas e Maranhão. Conhecidos por manifestações como o Festival de Parintins e o Bumba Meu Boi, eles levaram ao evento a riqueza de suas tradições e expressões culturais.

