Marcela Fetter faz ensaio ‘caliente’ com o marido Rodrigo Lima: ‘Meu lugar favorito’ A atriz Marcela Fetter e o marido, o empresário Rodrigo Lima, já estão no clima do mês dos namorados. Nesta terça-feira (3), a artista...

Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share