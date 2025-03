Março Lilás: Câmara de Cuiabá reforça conscientização sobre câncer de colo do útero 21/03/2025 Março Lilás: Câmara de Cuiabá reforça conscientização sobre câncer de colo do útero SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá O...

O câncer de colo do útero é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil. Em alusão ao Março Lilás, mês dedicado à prevenção e combate à doença, a Câmara Municipal de Cuiabá reforça a importância da vacinação e dos exames preventivos contra o HPV (Papiloma Vírus Humano).

