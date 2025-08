Marco temporal aumenta violência contra indígenas, dizem lideranças e governo O aumento da violência nos territórios indígenas e o assassinato de lideranças foram citados como um dos principais impactos do marco... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública Interativa - Impactos do marco temporal para os povos indígenas. Presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), Charlene Borges Momento MT

O aumento da violência nos territórios indígenas e o assassinato de lideranças foram citados como um dos principais impactos do marco temporal para os povos originários do Brasil. Representantes do governo e lideranças indígenas consideraram inconstitucional a tese que estabelece que os povos indígenas só têm direito à demarcação de terras se estivessem ocupando ou disputando esses territórios em 5 de outubro de 1988 (data da promulgação da Constituição).

Para entender melhor as implicações dessa questão e as vozes que se levantam contra o marco temporal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Gabriely Miranda exibe novos registros do casamento com Endrick em Madrid: ‘Lindos’

Ministras e deputadas incentivam protagonismo de mulheres e povos tradicionais na COP 30

Autor de ameaças que descumpriu medidas protetivas em Sinop é preso pela Polícia Civil em Várzea Grande