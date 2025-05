Marcos Buaiz posa com look de casamento com Isis Valverde: ‘Pronto para o altar’ Marcus Buaiz, de 45 anos, está “pronto para o altar”, como ele mesmo escreveu em seu Instagram, neste sábado (3). O empresário compartilhou... Momento MT|Do R7 03/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 21h00 ) twitter

Marcus Buaiz, de 45 anos, está “pronto para o altar”, como ele mesmo escreveu em seu Instagram, neste sábado (3). O empresário compartilhou cliques já arrumado para a cerimônia antes do “sim” a Isis Valverde, de 38, com quem vive um relacionamento desde 2023. Eles celebram a união no Ville La Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo, após jantar italiano no mesmo local, na noite anterior. O noivo elegeu um look da grife Hugo Boss, com terno azul claro com gravata da mesma cor, camisa branca e sapatos marrons. Nos comentários, o empresário foi exaltada pela amada. “Coisa linda!”, escreveu o perfil da atriz. Preparada para até 200 convidados, a cerimônia contará com show do cantor Silva, que também será um dos padrinhos do casamento. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse grande dia! Leia Mais em Momento MT: Operação Argos realiza revistas e faxina geral na penitenciária de Várzea Grande

