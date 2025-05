Marcos do Val diz que foi reconhecido como vítima de perseguição política Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou que a União Interparlamentar (...

Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share