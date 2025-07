Marcus Buaiz comemora 46 e ganha carinho especial da esposa, Isis: ‘Te amo. Parabéns.’

Neste sábado (26), Marcus Buaiz completou 46 anos e comemorou a data com uma mensagem reflexiva nas redes sociais. O empresário publicou momentos especiais ao lado dos filhos e da esposa, a atriz Isis Valverde. Em uma das imagens, Isis deixou um recado com batom no espelho: “Te amo. Parabéns. Love ya”. O casal aparece de mãos dadas diante do bolo, e Isis beija o marido durante a celebração.

