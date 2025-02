Marcus Buaiz se declara a Isis Valverde no aniversário da atriz: ‘Viver intensamente’

Marcus Buaiz, de 45 anos, fez uma declaração para a esposa, Isis Valverde, que completa 38 anos nesta segunda-feira (17). O empresário também compartilhou vários cliques da amada nas redes sociais, incluindo registros do casamento e com os filhos. A atriz é mãe de Rael, da relação com André Resende, e ele é pai de José Marcus e João Francisco, do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo.

