Maria Cavalcante celebra nascimento da filha Antonella com Cristiano Deyvid
Maria Cavalcante, de 25 anos, compartilhou na madrugada deste sábado (9), as primeiras fotos de sua filha, Antonella, nascida na noite anterior, em São Paulo. A menina é fruto do casamento da influenciadora com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, 34, e neta de Patrícia Lamounier e do humorista Tom Cavalcante, que acompanhou o parto junto ao pai.
