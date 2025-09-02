Logo R7.com
Mariana Rios exibe barriga em ensaio de lingerie durante a gestação: ‘Cinco meses’

Momento MT|Do R7

Mariana Rios, de 40 anos, compartilhou nesta terça-feira (2), um álbum de fotos de lingerie, exibindo a barriguinha de cinco meses de gestação. Ela espera um menino com o economista João Luis Diniz D’Avila, de 29 anos, que se chamará Palo. “Cada fase é única, cheia de transformações, e ter peças que abracem esse momento com carinho é essencial”, escreveu. Nos comentários, recebeu elogios de seguidores.

