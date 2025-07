Mariana Rios exibe barriga saliente em novo álbum de fotos, no Instagram: ‘Dias felizes’ Mariana Rios, de 40 anos, fez uma coletânea de fotos especiais nesta quinta-feira (10), em uma publicação no Instagram. No álbum, a... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h38 ) twitter

Mariana Rios, de 40 anos, fez uma coletânea de fotos especiais nesta quinta-feira (10), em uma publicação no Instagram. No álbum, a apresentadora aparece sorridente com a mão na barriga já saliente da gravidez, celebrando um momento muito aguardado após um período desafiador, marcado por dificuldades para engravidar.

Para saber mais sobre essa emocionante fase da vida de Mariana Rios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

