Mariana Rios mostra evolução da gravidez com look de academia: ‘Tá crescendo’

Mariana Rios, de 40 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, nesta segunda-feira (4), um registro usando um macacão fitness preto justinho que evidenciou sua barriguinha de grávida. A atriz espera o primeiro filho que é um menino, fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz D’Avila, de 29 anos. Mariana enfrentou uma perda gestacional em 2020 e passou por um longo processo de fertilização in vitro para engravidar dessa vez. “Essa gravidez foi muito esperada. Cada etapa tem sido um aprendizado e motivo de felicidade. Até a forma de enxergar o próprio corpo muda com esse novo momento”, disse ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

