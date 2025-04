Mariano e Jakelyne exibem ensaio pré-wedding às vésperas de casamento: ‘3 dias’ Mariano, de 38 anos, compartilhou o álbum do ensaio pré-wedding com a influenciadora Jakelyne Oliveira, de 32, neste sábado (12), e...

Mariano, de 38 anos, compartilhou o álbum do ensaio pré-wedding com a influenciadora Jakelyne Oliveira, de 32, neste sábado (12), e encantou os seguidores. A dupla, que iniciou o relacionamento durante a participação no reality A Fazenda em 2020, subirá ao altar daqui a três dias, na próxima terça-feira (15). O evento acontecerá no interior de São Paulo, e está previsto para recepcionar 250 convidados.

