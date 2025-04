Momento MT |Do R7

Mariano posta novos cliques de casamento com ex-mis Brasil: ‘Somo Eu, você e Deus’ O cantor Mariano, de 38 anos, abriu um novo álbum defotos de seu casamento com a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, de 31. Nas imagens...

O cantor Mariano, de 38 anos, abriu um novo álbum de fotos de seu casamento com a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, de 31. Nas imagens, o artista aparece antes da cerimônia, que aconteceu na terça-feira (15), na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, no interior de São Paulo, e contou com a presença de personalidades de diversas áreas.

