Marido de Blogueirinha anuncia fim de casamento após 8 anos: ‘História linda’

Os influenciadores Bruno Matos, mais conhecido como Blogueirinha, de 31 anos, e Edson Formaggio, não são mais um casal. A divulgação do fim do casamento deles, que estavam juntos há 8 anos, foi feita por Edson em seu perfil do Instagram, na noite deste domingo (1). Blogueirinha ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

