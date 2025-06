Momento MT |Do R7

Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Santoro registram encontro em Paris: ‘Torneio’ Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, compartilhou na manhã quinta-feira (5), registros do torneio de tênis que curtiu em Paris, na França...

Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, compartilhou na manhã quinta-feira (5), registros do torneio de tênis que curtiu em Paris, na França, ao lado de Rodrigo Santoro, de 49. Em um dos registros, a atriz aparece de forma descontraída tomando uma cervejinha com o ator. O clique foi feito enquanto eles conversavam em um sofá. “Direto de Paris: vivendo o puro ouro do tênis”, escreveu Marina na legenda da publicação.

