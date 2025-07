Marinha do Brasil realizará atendimentos em Sorriso com serviços cartorários para a comunidade náutica A Agência Fluvial de Sinop, Organização Militar da Marinha do Brasil subordinada à Capitania Fluvial do Mato Grosso, estará em Sorriso...

Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share