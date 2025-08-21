Logo R7.com
Mário Heringer diz que todos os governos terão de responder pela fraude no INSS; ouça a entrevista

O deputado Mário Heringer (PDT-MG), integrante da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisará as fraudes no Instituto...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O deputado Mário Heringer (PDT-MG), integrante da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisará as fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), disse que o partido dele vai adotar uma posição independente, sem oposição e sem “passar pano” para o governo. “Espero que o governo venha à CPMI para prestar esclarecimentos”, afirmou Heringer em entrevista à Rádio Câmara.

