Mário Raiter recebe sessão do projeto CineSorriso

Nesta sexta-feira (15), às 19h, o Centro de Múltiplo Uso do bairro Mário Raiter recebe mais uma sessão do projeto CineSorriso. A iniciativa oferece exibição gratuita de filmes infantis e transforma espaços públicos em salas de cinema abertas à comunidade.

