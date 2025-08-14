Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mário Raiter recebe sessão do projeto CineSorriso

Nesta sexta-feira (15), às 19h, o Centro de Múltiplo Uso do bairro Mário Raiter recebe mais uma sessão do projeto CineSorriso. A iniciativa...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nesta sexta-feira (15), às 19h, o Centro de Múltiplo Uso do bairro Mário Raiter recebe mais uma sessão do projeto CineSorriso. A iniciativa oferece exibição gratuita de filmes infantis e transforma espaços públicos em salas de cinema abertas à comunidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa incrível iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.