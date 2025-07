Materiais para reforço na aprendizagem inicial são entregues em Cuiabá

Coordenadores das unidades de ensino da educação de Cuiabá participaram nesta segunda-feira (28) da apresentação do programa Mais Infância, destinado a capacitar profissionais para a oferta de uma educação infantil de qualidade. Para atingir essa meta, desde sexta-feira (25) ocorre a entrega de materais didáticos especializados de acordo com a idade dos estudantes para oportunizar a melhor aprendizagem. O evento ocorreu nesta segunda-feira (28) no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizada no bairro Bandeirantes.

