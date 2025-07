Mato Grosso atinge meta de alfabetização e avança nos primeiros anos do ensino fundamental A Educação pública de Mato Grosso superou mais uma meta estabelecida pelo Governo do Estado no Plano EducAção 10 Anos. O estado registrou...

Momento MT|Do R7 12/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h38 )

