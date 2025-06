Mato Grosso Avança com a Primeira Loja Franca em Cáceres: Impulso Econômico e Social para o Oeste do Estado Cáceres, município estratégico na fronteira com a Bolívia, dá um importante passo rumo ao desenvolvimento econômico e social com...

Cáceres, município estratégico na fronteira com a Bolívia, dá um importante passo rumo ao desenvolvimento econômico e social com a assinatura da lei estadual que autoriza a instalação da primeira loja franca (free shop) da região Oeste de Mato Grosso. O ato oficial ocorreu nesta quarta-feira (4), na Casa do Daveron, sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com a presença do governador Mauro Mendes (União), do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, e do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), representante da região.

