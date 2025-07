Mato Grosso cria mais de 32 mil vagas e tem serviços como motor do crescimento Mato Grosso gerou saldo positivo de 32.275 vagas com carteira assinada, sendo o setor de Serviços o carro-chefe com a geração de 13...

Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share